美4月就業稍稍降溫仍平穩 預料Fed下周將維持利率不變
美國4月就業稍稍降溫，但普遍優於預估，工資升幅也略減。由於就業依然平穩，預料聯準會（Fed）下周會議將維持利率不變。
就業報告主要數據如下：
4月非農就業人數增加17.7萬人，遠高於於預估的13.8萬人增量，但比3月18.5萬人（修正數）增量略低；另外今年2、3兩個月就業人數共下修5.8萬人。就業人數3個月移動平均數為增加15.5萬人，高於之前的13.3萬人。
民間部門就業增加16.7萬人，高於預估的12.5萬人增量， 比3月時的17萬人（修正數）增量略低；製造業減少1千人，比預估的減少5千人稍好，但比3月時的3千人增量低。
平均時薪月升0.2%，低於預估及3月時的0.3%增幅；比去年同期上升3.8%，與3月相同，但低於預估的3.9%升幅；平均每人每周工時為34.3小時，與3月持平，比3月時的34.2小時略增。
失業率維持4.2%，符合預估；勞動參與率回升0.1個百分點，為62.6%；就業不足率由7.9%小幅下降到7.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言