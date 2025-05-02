美4月就業稍稍降溫仍平穩 預料Fed下周將維持利率不變

美國4月就業稍稍降溫，但普遍優於預估，工資升幅也略減。由於就業依然平穩，預料聯準會（Fed）下周會議將維持利率不變。

就業報告主要數據如下：

4月非農就業人數增加17.7萬人，遠高於於預估的13.8萬人增量，但比3月18.5萬人（修正數）增量略低；另外今年2、3兩個月就業人數共下修5.8萬人。就業人數3個月移動平均數為增加15.5萬人，高於之前的13.3萬人。

民間部門就業增加16.7萬人，高於預估的12.5萬人增量， 比3月時的17萬人（修正數）增量略低；製造業減少1千人，比預估的減少5千人稍好，但比3月時的3千人增量低。

平均時薪月升0.2%，低於預估及3月時的0.3%增幅；比去年同期上升3.8%，與3月相同，但低於預估的3.9%升幅；平均每人每周工時為34.3小時，與3月持平，比3月時的34.2小時略增。

失業率維持4.2%，符合預估；勞動參與率回升0.1個百分點，為62.6%；就業不足率由7.9%小幅下降到7.8%。