震撼彈！最受矚目新作「俠盜獵車手6」延至明年5月發售
遊戲迷可能要失望了！Take-Two互動軟體公司2日表示，原定今年秋季發售的遊戲大作「俠盜獵車手6」，將延後至2026年5月26日發行，消息拖累Take-Two股價盤前應聲重挫逾9%。
Take-Two旗下的R星工作室聲明說，需要額外的時間，才能讓遊戲品質符合玩家期待。
R星工作室僅在2023年底釋出一支「俠盜獵車手6」的預告片，在YouTube上的觀看次數已突破2億，畫面顯示遊戲背景設定在虛構版本的邁阿密。
「俠盜獵車手6」已多次錯過原定的發售時程，原本被外界視為2025年最受矚目的新作。
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