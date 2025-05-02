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美股走揚+大陸考慮與美國談判關稅 亞股雙激勵大多收高

中央社／ 香港2日綜合外電報導
中國大陸表示正在考慮美國所提就雙方互課的超高關稅進行協商，加上美國股市昨天走揚，亞洲股市今天受到雙重因素激勵，收盤大多上漲。 示意圖／AI生成
中國大陸表示正在考慮美國所提就雙方互課的超高關稅進行協商，加上美國股市昨天走揚，亞洲股市今天受到雙重因素激勵，收盤大多上漲。 示意圖／AI生成

中國表示正在考慮美國所提就雙方互課的超高關稅進行協商，加上美國股市昨天走揚，亞洲股市今天受到雙重因素激勵，收盤大多上漲。

法新社報導，中國商務部今天表示，中方正在評估美方所提議就關稅問題進行談判，但也警告美方「想談就應拿出談的誠意，要在...取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動」。

美國總統川普（Donald Trump）4月對許多中國貨品徵收的關稅達到145%，北京也對美國貨品加徵125%關稅作為報復，引發全球市場和供應鏈大亂。

川普近期一再宣稱，中國已就談判關稅進行主動接觸。他本週並表示，他相信「有非常不錯的機率我們將達成協議」。

另一方面，美股在科技業巨擘微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司Meta發布強健財報加持下，昨天應聲收高。這些企業消息有助緩和外界對於美國經濟持續抱持的擔憂。

香港股市今天收盤勁揚1.7%，台北股市更收高2.7%，東京股市終場也上漲1%。日本派出的美國關稅談判特使昨天在華府表示，雙方第2輪談判過程「坦率且具建設性」。

雪梨和威靈頓股市今天皆收高逾1%，新加坡、首爾、馬尼拉和雅加達股市也都收漲。上海股市則因國定假日休市。

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