AI支出強勢拉抬 大摩喊進台積電：預期股價將迅速反彈

摩根士丹利（大摩）重新將晶圓代工龍頭台積電列為首選個股，原因是Meta、微軟等科技巨頭的人工智慧（AI）資本支出看旺，且各項主要疑慮也有望緩解。

大摩分析師表示：「鑒於Meta與微軟已提出強勁的AI資本支出展望，我們將台積電重新列為首選股。」大摩原先對於這麼做有些遲疑，是基於三大隱憂，分別是：AI需求能否延續、台積電是否會與英特爾成立合資事業、以及半導體關稅的影響；然而，這些疑慮有望逐漸消除。

大摩指出，外界對台積電CoWoS先進封裝訂單下滑的擔憂可能過於誇大，根據他們對供應鏈的最新觀察，CoWoS-L需求仍維持不墜。

至於英特爾帶來的潛在利空，大摩認為相關疑慮已顯著緩解，因為在未來中央處理器（CPU）的生產中，台積電的參與程度預料將相對有限。大摩指出，「台積電的N2製程將用於生產CPU與繪圖處理器（GPU）晶片組，但英特爾的18A製程也將分食訂單」。大摩也說，「台積電管理層已排除與英特爾成立合資企業（JV）的可能性」。

大摩表示，在美國於5月7日就半導體關稅做出決定前，不確定性依然存在，但目前尚未浮現新的風險。

大摩強調，相較於同業，台積電2025年預估本益比為15.5倍，仍是較具吸引力的加碼標的，「我們預期，一旦這些利空解除，（台積電）股價將迅速反彈」。