嚴正澄清「捍衛言論自由」 Meta：從未接受大陸對台灣用戶內容審查

針對近期大眾對Meta在台灣營運的關注，為駁斥錯誤指控並破解謠言，Meta重申對於言論自由的承諾為核心價值。Meta聲明三點，包括Meta從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查；Meta從未向中國大陸分享任何台灣用戶資料，更從未因應大陸的要求提供任何用戶資料；Meta的內容檢視／審查團隊從未設立於大陸。

Meta嚴正澄清並重申各項承諾，包含保護用戶資料、提供安全與自由的平台讓大家表達自我並連結社群等核心價值。Meta 長期致力於連結世界，包含過往曾有興趣在大陸營運旗下的家族應用程式。執行長Mark Zuckerberg多年前已公開發言，表示與大陸始終沒有達成相關共識，未於中國營運。

Meta表示，恪守美國《儲存通訊記錄法》（Stored Communications Act）在內的法規，其中嚴格規範平台的用戶資料保障政策，Meta依法保護台灣用戶資料。Meta從未向中國政府分享任何台灣用戶資料，更從未因應中國的要求提供任何用戶資料。

Meta面對平台上每天多達數十億則內容，Meta透過科技偵測與內容檢視團隊來檢視可能違規的內容和帳號，並採取對應措施。Meta的內容檢視／審查團隊包括以檢視內容為主要職責的全職員工，以及合作夥伴所雇用的內容檢視／審查人員，這些人員必須具備語言熟練度和在地文化素養。Meta為了維護台灣社群的網路安全，聘請以國語／繁體中文為母語的台灣人檢視來自台灣的內容。這些內容檢視／審查團隊充分理解台灣的文化脈絡、在地情境與文句語意，分布在全球跨越時區的各個地點，24 小時不間斷地維護社群安全。Meta駁斥謠言，鄭重澄清Meta的內容檢視／審查團隊從未設立於上海甚或中國其他地區。

Meta重申在台灣將繼續捍衛言論自由，並依法保護台灣用戶資料，持續實踐 Meta 打造安全與自由的平台、讓所有人能表達自我與連結彼此的重要承諾。