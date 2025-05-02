再次證明巴菲特「史上最強」 波克夏在股市動盪期又跑贏大盤

俗話說「水漲船高」，在市場榮景期，誰都能輕鬆獲利。然而，真正的考驗是他們在高度不確定和股市動盪期的表現。巴菲特掌舵的投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）即將在本周六召開年度股東大會，該公司股價仍一如既往地跑贏大盤，再次證明他是「史上最強」投資人（GOAT）。

根據AlphaSense的數據，過去一個月，標普500指數成分股裡已有327家公司公布財報，大約有300場電話會議提到了「不確定性」。我們顯然正處於一個非常不確定的時期，主要是川普的關稅政策一變再變，且有數據顯示經濟正在放緩。但這剛好證明巴菲特有多厲害。

截至周四收盤，標普500指數連續八個交易日走高，累計上漲8.7%，但比起2月19日創下的6,144.15點歷史高點紀錄仍低了8.8%。相較之下，2月19日以來，波克夏股價上漲9.6%，領先標普500指數18.4個百分點。

過去51天，波克夏股價跑贏標普500指數，差距最大的是在4月3日川普宣布關稅的解放日，達到26.5個百分點。

知名的巴菲特觀察家、JonesTrading首席市場策略師Mike O’Rourke說，巴菲特再次證明他領先其他所有的人，「他只是做了他一直在做的事」。

波克夏股價上次在51日間跑贏標普500指數，且幅度如此之大，是2008年10月金融危機最嚴重時。2000年達康泡沫破滅，它也好幾次跑贏大盤。在那之前，1998年初，俄羅斯債務危機爆發導致長期資本管理公司倒閉之前，它也繳出優於大盤的成績單。

波克夏的股價不只在困難期表現良好。許多人曾質疑巴菲特去年底就開始囤現金，當時AI熱潮頻頻推動美股創新高。巴菲特沒買過任何一張輝達（Nvidia）股票。但在標普500指數2月19日觸頂前的一年裡，波克夏股價大漲18.9%，僅比標普500指數少3.6個百分點。

有些人好奇巴菲特減持蘋果等股票時，是否知道什麼？O’Rourke解釋，巴菲特並不試圖預測未來。他持續做他一直在做的事：根據企業價值調整持倉。

他以優惠價格持有優質公司的股價，如果從他的標準看，股價變得過於昂貴，他不會反對獲利了結，不會去煩惱賣股之後股價還繼續漲。他不妄想買在最低點、賣在最高點，而是逢低買進、逢高賣出。

投資人也許能從巴菲特5月3日發表的講話獲得一些線索，了解接下來會發生什麼事。可以想像大家將認真傾耳聽。