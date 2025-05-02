快訊

擁2259個少年性影像…黃子佼親自出庭調解 和解人數累計10人

感人畫面！母抱3歲癲癇愛女跪路旁 白沙屯媽祖鑾轎停下腳步

不只罷綠…台中罷藍連署案也涉不法 中檢辦5案搜8處、帶10多人

聽新聞
0:00 / 0:00

再次證明巴菲特「史上最強」 波克夏在股市動盪期又跑贏大盤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特掌舵的波克夏公司（Berkshire Hathaway）股價表現贏過標普500指數，再次證明這萬億萬富豪的非凡實力。路透
巴菲特掌舵的波克夏公司（Berkshire Hathaway）股價表現贏過標普500指數，再次證明這萬億萬富豪的非凡實力。路透

俗話說「水漲船高」，在市場榮景期，誰都能輕鬆獲利。然而，真正的考驗是他們在高度不確定和股市動盪期的表現。巴菲特掌舵的投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）即將在本周六召開年度股東大會，該公司股價仍一如既往地跑贏大盤，再次證明他是「史上最強」投資人（GOAT）。

根據AlphaSense的數據，過去一個月，標普500指數成分股裡已有327家公司公布財報，大約有300場電話會議提到了「不確定性」。我們顯然正處於一個非常不確定的時期，主要是川普的關稅政策一變再變，且有數據顯示經濟正在放緩。但這剛好證明巴菲特有多厲害。

截至周四收盤，標普500指數連續八個交易日走高，累計上漲8.7%，但比起2月19日創下的6,144.15點歷史高點紀錄仍低了8.8%。相較之下，2月19日以來，波克夏股價上漲9.6%，領先標普500指數18.4個百分點。

過去51天，波克夏股價跑贏標普500指數，差距最大的是在4月3日川普宣布關稅的解放日，達到26.5個百分點。

知名的巴菲特觀察家、JonesTrading首席市場策略師Mike O’Rourke說，巴菲特再次證明他領先其他所有的人，「他只是做了他一直在做的事」。

波克夏股價上次在51日間跑贏標普500指數，且幅度如此之大，是2008年10月金融危機最嚴重時。2000年達康泡沫破滅，它也好幾次跑贏大盤。在那之前，1998年初，俄羅斯債務危機爆發導致長期資本管理公司倒閉之前，它也繳出優於大盤的成績單。

波克夏的股價不只在困難期表現良好。許多人曾質疑巴菲特去年底就開始囤現金，當時AI熱潮頻頻推動美股創新高。巴菲特沒買過任何一張輝達（Nvidia）股票。但在標普500指數2月19日觸頂前的一年裡，波克夏股價大漲18.9%，僅比標普500指數少3.6個百分點。

有些人好奇巴菲特減持蘋果等股票時，是否知道什麼？O’Rourke解釋，巴菲特並不試圖預測未來。他持續做他一直在做的事：根據企業價值調整持倉。

他以優惠價格持有優質公司的股價，如果從他的標準看，股價變得過於昂貴，他不會反對獲利了結，不會去煩惱賣股之後股價還繼續漲。他不妄想買在最低點、賣在最高點，而是逢低買進、逢高賣出。

投資人也許能從巴菲特5月3日發表的講話獲得一些線索，了解接下來會發生什麼事。可以想像大家將認真傾耳聽。

巴菲特 指數 標普 波克夏

延伸閱讀

波克夏海瑟威股東大會 巴菲特：人工智慧是已從瓶子裡探出頭的精靈

巴菲特橫掃短期美債 波克夏握3008億美元「比聯準會還多」！全押在這：理由僅1個

巴菲特投資「非低價股」可口可樂仍賺飽飽 打敗多空市場利器曝光

小心「德隆事件」…高槓桿產業每十年就有一次危機 巴菲特9個字示警

相關新聞

合作大陸審查台港貼文？台用戶嚇壞紛跳槽 Meta罕見大動作澄清

臉書已經是台灣人平日最常使用的社群溝通媒介，然而，4月份，市場傳出，美國科技巨頭Meta（臉書母公司）近期被爆出與大陸政府合作...

再次證明巴菲特「史上最強」 波克夏在股市動盪期又跑贏大盤

俗話說「水漲船高」，在市場榮景期，誰都能輕鬆獲利。然而，真正的考驗是他們在高度不確定和股市動盪期的表現。巴菲特掌舵的投資...

「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到大陸？輝達駁Anthropic說法荒誕

獲亞馬遜（Amazon） 支持的美國AI初創公司Anthropic，呼籲加強對高階AI 晶片的出口控制。更具爭議性的是，...

嚴正澄清「捍衛言論自由」 Meta：從未接受大陸對台灣用戶內容審查

針對近期大眾對Meta在台灣營運的關注，為駁斥錯誤指控並破解謠言，Meta重申對於言論自由的承諾為核心價值。Met...

日股續漲！日美貿易談判審慎樂觀 2大指數雙創逾1年最長上揚走勢

巿場對美國和日本貿易談判抱持審慎樂觀態度，激勵投資情緒，東京股巿今天延續漲勢而收高。日經225指數和東證股價指數雙雙創下...

瑞安航空訂330架波音 威脅若因關稅漲價 不排除「轉單」

瑞安航空(Ryanair)向飛機製造商波音(Boeing)下訂330架飛機，並威脅若因關稅漲價，將找別家替代廠商，包括中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。