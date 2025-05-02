合作大陸審查台港貼文？台用戶嚇壞紛跳槽 Meta罕見大動作澄清

臉書已經是台灣人平日最常使用的社群溝通媒介，然而，4月份，市場傳出，美國科技巨頭Meta（臉書母公司）近期被爆出與大陸政府合作，針對台灣及香港等地區的熱門貼文進行審查，消息一出，許多台灣用戶視此為對言論自由的威脅，紛紛選擇退出Meta旗下Facebook、Instagram、Threads等平台，跳槽到替代的其他社群平台。

Meta台灣很少對外界傳言進行澄清，然而，Meta今日大動作在臉書社群官方頁面做出三點聲明。

Meta全文聲明如下：

針對近期大眾對Meta在台灣營運的關注，為駁斥錯誤指控並破解謠言，Meta重申對於言論自由的承諾為核心價值。Meta依迄今記錄，特此聲明以下三點：

1.Meta從未接受大陸政府對台灣用戶的內容審查

2.Meta從未向大陸政府分享任何台灣用戶資料，更從未因應大陸的要求提供任何用戶資料

3.Meta的內容檢視／審查團隊從未設立於大陸

近期關於Meta的錯誤指控與事實悖離，Meta嚴正澄清並重申各項承諾，包含保護用戶資料、提供安全與自由的平台讓大家表達自我並連結社群等核心價值。Meta長期致力於連結世界，包含過往曾有興趣在大陸營運旗下的家族應用程式。Mark Zuckerberg多年前已公開發言，表示與大陸始終沒有達成相關共識，未於大陸營運。

Meta恪守美國《儲存通訊記錄法》（Stored Communications Act）在內的法規，其中嚴格規範平台的用戶資料保障政策，Meta依法保護台灣用戶資料。Meta 從未向大陸政府分享任何台灣用戶資料，更從未因應大陸的要求提供任何用戶資料。

Meta的使命是將 Facebook、Instagram、Messenger和Threads打造為用戶能安心暢所欲言的空間，同時也努力避免Meta的服務出現濫用情形。因此 Meta 聆聽各方意見，廣納不同的觀點和理念，制定出《社群守則》，明訂在平台上允許和禁止的行為及內容。《社群守則》一致適用於台灣及全球社群，Meta 強調從未接受大陸政府對台灣用戶的內容審查。

面對平台上每天多達數十億則內容，Meta透過科技偵測與內容檢視團隊來檢視可能違規的內容和帳號，並採取對應措施。

Meta的內容檢視／審查團隊包括以檢視內容為主要職責的全職員工，以及合作夥伴所雇用的內容檢視／審查人員，這些人員必須具備語言熟練度和在地文化素養。Meta 為了維護台灣社群的網路安全，聘請以國語／繁體中文為母語的台灣人檢視來自台灣的內容。這些內容檢視／審查團隊充分理解台灣的文化脈絡、在地情境與文句語意，分佈在全球跨越時區的各個地點，24 小時不間斷地維護社群安全。Meta 駁斥謠言，鄭重澄清 Meta 的內容檢視／審查團隊從未設立於上海甚或大陸其他地區。

Meta重申在台灣將繼續捍衛言論自由，並依法保護台灣用戶資料，持續實踐 Meta 打造安全與自由的平台、讓所有人能表達自我與連結彼此的重要承諾。