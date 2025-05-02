英國零售商陸續遭遇網攻 哈洛德百貨也受災

包含高檔超市馬莎百貨（Marks & Spencer）在內的英國多間零售業者近期陸續遭遇網路攻擊，而高級百貨哈洛德百貨公司（Harrods）成為最新受災戶。

法新社報導，繼馬莎百貨（Marks & Spencer）與英國合作社集團（Co-operative）旗下的連鎖超市表示他們已被駭客鎖定後，哈洛德百貨今天證實「公司部分系統最近遭遇未經授權的存取企圖」。

哈洛德百貨表示公司的安全團隊「立採取積極行動，維護系統安全，因此我們今天已限制存取公司網站」。

而哈洛德百貨也稱，包含在騎士橋（Knightsbridge）旗艦店在內的所有店鋪，均照常營業。

目前尚不清楚這些網攻事件是否互有關聯。

馬莎百貨自復活節以來持續受勒索軟體攻擊，導致馬莎百貨被迫暫停線上銷售、門市感應支付功能以及招募作業。

而馬莎百貨部分店鋪先前也遭遇商品缺貨的狀況。馬莎百貨發布聲明表示「我們經驗豐富的團隊在網路專家支援下，正在致力恢復線上與應用程式的購物功能」。

而合作社集團方面表示，公司的資安應對措施導致「部分後端與客服中心受到小幅影響」。