蘋果庫克：將在美採購逾190億個晶片、亞利桑那州數千萬個先進晶片

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在美國時間1日投資人電話會議上說，在2025財年預計將在美國十幾個州採購超過190億個晶片，包括今年在亞利桑那州製造的數千萬個先進晶片。

庫克也說，蘋果還從一家美國公司採購iPhone中使用的玻璃。 總而言之在美國所有50個州都有9000多家供應商。

庫克也說，很自豪能在世界各地增加影響力，包括在美國，我們最近宣佈計劃在未來四年內花費5000億美元。 我們將在幾個州的設施中擴大我們的團隊，包括密歇根州、德克薩斯州、加利福尼亞州、亞利桑那州、內華達州、愛荷華州、俄勒岡州、北卡羅來納州和華盛頓州。 蘋果將在德克薩斯州開設一家先進的伺服器製造新工廠。

就當前關稅議題，庫克提及，在上一季會計季度3月份關稅的影響有限，因為我們能夠最佳化我們的供應鏈和庫存。 後續對於6月份的季度，目前我們無法準確估計關稅的影響，因為我們不確定季度末前未來的潛在情況。

然而，在某些方面，庫克說，假設當前的全球關稅率、政策和申請在本季度剩餘時間沒有變化，並且沒有增加新的關稅，估計將對我們的成本增加9億美元的影響。 這一估計不應用於預測未來季度，因為某些獨特的因素有利於6月季度。 蘋果將一如既往地管理公司，做出深思熟慮的決策，專注於長期投資，並致力於創新及其創造的可能性。

展望未來，他強調，「蘋果仍然充滿信心，相信我們將繼續打造世界上最好的產品和服務，相信我們創新和豐富使用者生活的能力，並相信我們能夠繼續以使蘋果與眾不同的方式經營我們的業務。 下個月，我們迫不及待地歡迎我們的開發者社群參加全球開發者大會，我們期待釋出一些令人興奮的公告。」