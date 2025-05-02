整理包／庫克首度揭露供應鏈調整：採購「數千萬顆」台積美國廠晶片、減少中國iPhone產量

蘋果上季營收優於預期，預料本季營收將約略符合預期，重點為執行長庫克首度對美國關稅的影響發表談話，並且首度揭露面對高關稅時代的供應鏈調整計畫，暗示今年將向台積電美國晶圓廠採購「數千萬顆」處理器晶片，並將把多數美國銷售的iPhone來源改為印度，減少中國大陸產量。

上季關稅影響有限

庫克首度評論關稅對蘋果事業的影響，表示「上季影響有限」，因蘋果能優化供應鏈和庫存，他上季也沒看到消費者趕在關稅生效前搶買蘋果裝置的證據，「若觀察上季，我們不認為有看到明顯證據，顯示需求因為關稅而大幅提前到上季的」，「若觀察我們的通路庫存，從上季初到上季末，單位通路庫存都很相似，不只是iPhone如此，我們的產品平衡也都是如此」。

他也說，蘋果在關稅前已積累庫存。這個數據可能會在向證管會（SEC）申報的製造採購數據揭露。

本季關稅影響預估與供應鏈調整

庫克說，美國關稅將讓蘋果本季成本增加9億美元，但「這個估算不該被用於預測未來幾季，因為有一些嘉惠本季的特定獨特因素」。美國總統川普已暫時豁免特定消費電子裝置和零組件免於對等關稅。

蘋果表示，儘管「整體環境不確定」，仍提供本季財測，預期本季營收年比成長率將是中低個位數百分比。若以一年前營收為857.8億美元、1%的成長率計算，本季營收可能為867億美元，若以6%計算，則可能是910億美元，如果成長率是區間中位數，則本季營收估為892億美元，符合華爾街預期。

蘋果也預估本季毛利率將介於45.5%-46.5%，根據毛利率預估區間中位數46%、和營收成長預估區間中位數計算，蘋果本季淨利可能為213億美元，略低於分析師預測的220億美元。

庫克也證實，蘋果將進一步把美國銷售的iPhone轉移到印度生產，減少中國大陸產量，「我們的供應鏈很複雜，供應鏈總會有風險」，「我們一段時間前所學到的教訓，是把所有生產集中在同一地區的風險太高，所以我們已逐漸讓特定環節的供應鏈開放新的供應來源」。

他說，上季有50%的美國銷售iPhone都來自目前智慧手機免被課徵關稅的印度，這個比率將會提高，本季美國銷售的多數iPhone都將來自印度，其餘來自現在會被課徵20%關稅的中國大陸，Apple Watch和AirPods將大多來自會被課徵10%關稅的越南，但蘋果從中國大陸進口的部分配件，仍將面臨最高的145%關稅。

庫克表示，計劃在美國12個州採購超過190億顆的晶片用於其裝置，今年將從台積電的亞利桑那州晶圓廠購買「數千萬顆」處理器晶片，「我們一直在台積電的亞利桑那計畫扮演關鍵角色，是該計畫的最大、也是第一家客戶。此前彭博資訊報導，這些處理器將先從低階iPad與Apple Watch開始。

他在被問到關稅可能對蘋果事業所造成影響的一系列問題時，依然三緘其口，只說「我不響預測未來，因為我不確定關稅會怎麼發展」，「非常難預測6月後的情勢」。財務長帕雷克（Kevan Parekh）補充表示，蘋果對關稅的評論，都是假設目前的全球關稅稅率與政策維持不變，全球總經展望也未惡化。

雖然美國總統川普還沒公布消費電子產品的關稅計畫，但這些談話暗示庫克認為從中國大陸輸入產品的觀樹稅率，將高於印度或越南

上季大中華區營收低於預期

蘋果公布，在止於3月29日的年度第2季（上季）營收年增5.1%至953.6億美元，淨利成長4.8%到247.8億美元，每股盈餘1.65美元，都高於市場預期。毛利率為47.1%，則符合預期。

其中，iPhone營收年比成長1.9%到468.4億美元，Mac營收增長6.7%到79.5億美元，iPad營收增加15%至64億美元，全都優於預期，但可穿戴裝置、居家及配件營收年減4.9%至75.2億美元，低於分析師預估，而且上季服務事業營收年增12%到266.5億美元，也低於預期。

儘管庫克表示並未看到消費者提前搶購的明顯證據，但彭博資訊分析師認為，蘋果上季硬體銷售成長有一部分可能是需求提前，而這在本季可能不會發生，預料iPhone營收成長率可能只會高於市場預期2個百分點。

大中華區營收年減2.3%到160億美元，低於預估。庫克表示，中國大陸營收以季比來看是成長。其他市場部分，美洲營收成長近8%，日本營收跳增16.45%至73億美元，成長幅度為各地區最大，其他亞太地區成長8.4%到73億美元。

庫克重申，搭載AI功能產品的需求，強於沒有AI功能者，「在上季，我們在已推出Apple Intelligence服務的市場，看到iPhone 16家族的銷售年比表現強於還沒推出Apple Intelligence的地區。

蘋果也批准提高股利4%到每股0.26美元，以及規模上看1,000億美元的庫藏股計畫，略小於一年前的1,100億美元