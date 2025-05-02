蘋果預估關稅將導致Q3成本增9億美元 股價走弱

蘋果公司（Apple）今天預估，如果關稅稅率不變，截至6月季度成本將因關稅影響增加約9億美元。蘋果公布財報後，股價下跌2.8%。

路透社報導，儘管財報優於分析師預期，投資人仍把焦點放在關稅衍生的憂慮將如何影響下一季的表現。

總部設於加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公布，截至今年3月29日的本會計年度第2季銷售和獲利分別為953.6億美元和每股1.65美元，倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師預估為946.8億美元和每股1.63美元。

第2季iPhone銷售達468.4億美元，LSEG彙整分析師預估為461.7億美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在電話會議中表示，在公司改變供應鏈和庫存措施下，第2季受關稅「影響有限」。

但庫克指出，對截至6月的第3季而言，「假設目前全球關稅稅率、政策和應用在本季度剩餘時間內沒有改變，也未增加新的關稅，我們預計（關稅）影響將使成本增加9億美元」。

市場研究公司Emarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）說：「這家公司將生產製造轉移至印度的計畫引發一連串迫切的問題，包括執行時間表、產能限制，以及潛在無法避免的成本增加，這些成本增加將削減利潤、轉嫁給消費者或產生多種後果。」

美國總統川普政府目前已豁免電子產品關稅，但華府表示，未來數週將推出部分關稅。這些不確定因素讓9成產品在中國製造的蘋果股價今年累跌約15%，市值縮減逾6000億美元。

反觀微軟公司（Microsoft）公布樂觀財測激勵股價走強，市值來到3.2兆美元，擠下蘋果登上全球最有價值企業寶座。

路透社先前報導，蘋果試圖把銷往美國的iPhone製造轉移至印度，以降低關稅影響。分析師預期，蘋果將透過供應鏈分攤部分關稅成本，同時在面臨激烈競爭和延緩推出Siri語音助理改進等關鍵人工智慧（AI）功能之際，盡量將漲價幅度壓到最低以避免市占流失。

庫克今天告訴路透社，第2季季初和季末的iPhone庫存量相當，意味著這段期間未累積龐大庫存。

他說，iPhone 16e帶動了手機銷售，這款價格599美元的中階機型配備蘋果首款客製化數據機晶片。

蘋果表示，大中華區銷售降至160億美元，優於投資研究公司Visible Alpha彙整分析師預估的159億美元。蘋果在中國面臨華為和小米等激烈競爭，且尚未推出近1年前宣布的AI重要功能。

路透社曾報導，蘋果已與阿里巴巴合作，將在中國推出AI功能，但蘋果迄今未表明這些功能何時啟用。

此外，蘋果表示，服務部門銷售達266.5億美元，略遜於LSEG彙整的266.9億美元預估。

蘋果含AirPods的配件和穿戴式裝置部門營收達75.2億美元，而LSEG資料顯示預估為78.5億美元。

iPad和Mac銷售分別達64.0億美元和79.5億美元，而分析師預估為60.7億美元和79.2億美元。

蘋果還表示，每股現金股利將增加4%至26美分，董事會也已同意增加1000億美元用於庫藏股計畫。