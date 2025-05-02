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NVIDIA執行長黃仁勳今年調加本薪了！十年來首度調漲…

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。 美聯社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。 美聯社

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳雖然靠輝達持股累積數百億美元財富，但其實他的薪資十年來都沒調過，直到最近才加薪。

輝達周四（1日）向美國證管會申報的資料顯示，黃仁勳今年度本薪將比去年度調加49%至150萬美元，浮動現金（variable cash）收入也將比去年度增加100萬美元（幅度50%），股票報酬則增加到3,880萬美元，使今年度總薪酬提高到4,990萬美元（近新台幣16億元）。

輝達薪酬委員會認為「考量到其他高階主管本薪內部給付的公平性，此舉應屬適當」，也「代表黃仁勳十年來首度調加本薪」。

黃仁勳2025年度的薪酬方案中，還包括350萬美元的居家安全、顧問費及司機服務等開銷，比去年度的220萬美元增加近60%。相較下，Google今年為執行長皮伽（Sundar Pichai）的個人安全和旅行支付了827萬美元，較去年增加22%。

輝達股價在2022年底到2024年年底強漲逾八倍，以黃仁勳持有約3.5%股權估算，他擁有的股票價值約為940億美元。

報酬 美國 財富

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