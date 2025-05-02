油價反彈近2% 金價連三跌 觸及兩周低點

歷經前一個交易日重挫逾3.5%之後，國際油價周四（1日）反彈上漲近2%，因為美國總統川普在美伊第四輪會談推遲後，威脅要對伊朗實施二級制裁。黃金價格周四觸及兩周低點，主要是貿易緊張出現緩和訊號，加上黃金第一大消費國中國五一勞動節放假。

周四布蘭特原油期貨收於每桶62.13美元，上漲1.07美元，漲幅為1.75%；美國西德州原油期貨收於每桶59.24美元，上漲1.03美元，漲幅為1.77%。

美國總統川普周四說，所有對伊朗石油或石化產品的購買都必須停止，任何向伊朗購買石油或石化產品的國家或個人，都將立即受到二級制裁。

在川普發表這些言論之前，原定周六在羅馬舉行的伊朗核子計畫相關美伊會談被延後。一位伊朗高階官員告訴路透記者，新的會談日期將取決於美國的態度。

Lipow Oil Associates總裁利保說：「如果川普政府成功地對購買伊朗石油實施二級制裁，可能會導致油市每天的供應量減少約150萬桶」，「當前較低的油價水準，為川普政府提供了更嚴格執行這些制裁的支持，特別是在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的產量遠超配額，並尋求進一步增產的情況下」。

金價方面，黃金周四觸及兩周低點，因貿易緊張局勢緩又逢中國放五一長假。市場現在關注今（2）日將發布的美國非農就業報告，以判斷美國經濟前景。

紐約黃金現貨價格周四連續第三天下跌，收盤跌幅1.51%，報每英兩3,239.20美元。盤中最大跌幅達2.64%，跌至4月14日以來最低點。上周金價曾觸及創紀錄的每英兩3,500.10美元高價。

RJO Futures資深市場策略師哈伯科表示：「有跡象指向美國會與一些國家談成貿易協議，而中國方面也傳出川普政府已經進行了接觸。風險交易正在進行，導致避險用的黃金市場出現一些獲利回吐。」

關於油價前景，三位熟悉OPEC+談判的人士表示，幾個OPEC+會員國將建議該組織在6月連續第二個月加速增產。OPEC+八國將於5月5日舉行會議，決定6月的生產計畫。另外，消息人士也透露，沙烏地阿拉伯正向盟友和業界人士傳達，沙國不願以削減供應來支撐石油市場，表示他們可以應對長期的低價。

不過，在石油需求方面，周三的數據顯示，美國經濟在第1季出現了三年來的首次萎縮，原因是美國企業競相避免關稅帶來的更高成本，在期間內大量進口商品。這也凸顯了川普不可預測的貿易政策，所造成的破壞性的影響。