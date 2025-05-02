蘋果盤後股價跌4%！上季大中華區銷售遜預期 本季關稅成本估達9億美元

蘋果公司（Apple）周四盤後公布財報，上季獲利優於分析師預期，但大中華區的銷售失色，並警告美國關稅擾亂供應鏈將使本季成本大增。地緣政治緊張局勢顯然正對這家全球最有價值的公司造成愈來愈大的影響。蘋果股價在盤後交易下跌4%。

投資人高度關注本季關稅問題將如何發展。蘋果高層表示，預計本季（第3季）營收將實現低至中個位數的百分比成長，根據倫敦證券交易所數據，這符合分析師預期的𢦓長4.28%至894.5億美元。但本季毛利率預估將降到45.5%至46.5%，低於分析師預期的46.58%。

蘋果執行長庫克在財報電話會議上表示，儘管美國關稅的影響「有限」，但預計本季將因關稅增加9億美元成本。

庫克說，「無法準確估計關稅的影響」，因為不確定本季結束前可能出現的變化， 「假設當前全球關稅稅率、政策和適用規定在本季剩餘時間內全都保持不變，並且不增加新關稅，估計其影響將使我們的成本增加9億美元」。

他表示，由於上季投入了額外資金提前生產產品，本季在美銷售的iPhone將大多來自印度，iPad、Mac和Apple Watch則大部分來自越南，而蘋果在美國以外市場的絕大多數產品仍將來自中國。

Emarketer分析師Jacob Bourne表示：「蘋果計劃將生產基地遷往印度，這引發了一系列緊迫問題，包括執行時間表、產能限制，以及潛在不可避免的成本增加，這些成本增加將縮減利潤率、轉嫁給消費者，或產生一系列後果。」

美中貿易戰升溫，雙方互祭高額關稅。智慧手機、半導體和電腦等高階科技產品暫時豁免美國關稅。但華盛頓已暗示未來幾周可能會徵收一些關稅。

上季表現

在截至3月29日的第2季，蘋果整體銷售成長5%到954億美元。這個表現優於市場平均預期的946億美元。蘋果原本預計成長率為低至中個位數。上季的每股盈餘為1.65美元，高於預期的1.62美元。

蘋果共售出價值468億美元的iPhone，超過預期的459億美元。儘管如此，與去年同期的 460億美元相比，成長不到2%，兩年前同期的數字為513億美元。

庫克周四向路透表示，上季初和末的iPhone庫存水準相當，這意味著在此期間沒有大量庫存累積。庫克表示，iPhone 16e推動了手機銷量，這款售價599美元的中階機型配備了該公司首款客製化數據機晶片 。

上季，大中華區銷售額下降2.3%至160億美元，遜於分析師預期的168.3億美元。在中國，蘋果面臨來自華為和小米等本土品牌的激烈競爭，且尚未推出近一年前宣布的關鍵AI功能。

蘋果服務業務的銷售額為266.5億美元，預期為266.9億美元。庫克說，蘋果平台目前擁有超過10億付費訂閱用戶。

包括AirPods等產品在內的蘋果配件和穿戴式裝置部門，上季營收為75.2億美元，不如預期的78.5億美元。

iPad和Mac的銷售額分別為64億美元和79.5億美元，均優於分析師預期的60.7億美元和79.2億美元。庫克表示，入門級iPad表現最佳。

庫藏股計畫

蘋果還表示，將把現金股利提高4%至每股26美分，而董事會已批准額外1,000億美元購買庫藏股。

分析師表示，1,000億美元的規模比去年同期少了100億美元，令人失望。Investing.com資深分析師Thomas Monteiro表示，「以我對這家公司的了解來看，這表明庫克正在囤積現金以備不時之需。雖然這不是什麼問題，但它確實表明，該公司對短期前景不如前幾季度那麼有把握」。