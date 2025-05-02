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台積電ADR上漲3.62% 較台北交易溢價22.03%
台積電ADR周四（1日）上漲3.62%，收在172.72美元，較台北交易溢價22.03%。費城半導體指數同日則是微漲0.42%。
周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲83.60點或0.21%，收在40,752.96點；標普500指數上漲35.08點或0.63%，收在5,604.14點；那斯達克指數上漲264.40點，或1.52%，收在17,710.74點。
台灣加權股價指數勞動節休市前的周三（4月30日）微漲2.40點，收在20,235.03點，同日台積電（2330）上漲6元或0.67%，收在908.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 139.53-0.34 135.50 +2.98
中華電 CHT 129.17 -0.42 129.50 -0.25
台積電 TSM 1,108.07 +3.62 908.00 +22.03
聯電 UMC 44.97 -0.43 45.20 -0.50
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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