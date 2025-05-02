美股收高！標普500指數連漲八日 微軟和Meta緩解市場對AI支出的憂慮

美國股市周四收高，道瓊工業指數和標普500指數連續第八個交易日上漲，此前微軟和 Meta 兩家巨頭的強勁業績緩解了市場對人工智慧（AI）支出的擔憂。

道瓊工業指數上漲83.60點，漲幅0.21%，收在40,752.96點；標普500指數上漲35.08點，漲幅0.63%，收在5,604.14點；那斯達克指數上漲264.40點，漲幅1.52%，以17,710.74點做收。

受雲端運算業務Azure樂觀的成長預期推動，微軟大漲7.6%，收在1月底以來最高。稍早之前，這一漲勢一度使微軟超越蘋果，躍居全球市值最高的公司。

Meta Platforms公布強勁的廣告業績支撐營收高於預期後，股價勁揚4.2%，收在4月9日以來最高。

這些業績幫助緩解了人們對近年來人工智能方面的大規模支出不會得到回報的擔憂，也緩解了人們對特朗普總統的關稅可能會影響經濟增長的擔憂。

Villere & Co投資組合經理Lamar Villere表示：「很高興今天有財報推動，而不僅僅談論關稅，有點令人耳目一新，我們談論的是經濟數據和財報。當看到像微軟和Meta這種規模的公司都有很好的獲利，你會相信他們的動能還沒有耗盡。」

迄今為止，財報季相對穩健，儘管美國貿易政策頻繁變化使得企業獲利前景烏雲罩頂，許多公司都下調或撤回財測。根據倫敦證交所集團（LSEG） 的數據，預計標普500指數第1季獲利將較一年前增長12.9%，高於4月1日時的預期為 8%。

收盤後，亞馬遜因財報顯示雲端部門增長滯後而下跌近4%， 「科技七雄」之一的蘋果盤後下跌逾4%，因財報顯示來自中國大陸銷售額降幅超出預期，並警告關稅會增加本季成本，此前聯邦法官還裁定，該公司違反美國法院關於改革其App Store的命令。

道瓊工業指數周四創下一年來最長漲勢，標普500指數創8 月以來最長漲勢。科技和通信服務類股領漲，分別上漲2.2%和1.6%。

經濟數據喜憂參半。上周美國初請失業金人數高於預期，可能暗示關稅宣布後裁員人數將增加。周五將公布美國政府的就業報告。

供應管理協會（ISM）的採購經理人指數（PMI） 數據顯示，4月美國製造業進一步萎縮，但優於路透訪調經濟學家的預期。投入價格居高不下。

禮來公布的上季業績超出預期，但公司股價大跌11.7%，此前CVS Health決定將禮來的肥胖症藥物Zepbound從其報銷清單中剔除。醫療保健股下跌 2.8%，表現最差。

麥當勞挫低1.9%，限制了道指漲幅。該公司第1季全球銷售意外下滑。