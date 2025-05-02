美伊第4輪核談判延期…川普揚言祭新制裁 油價上漲近2%
美國與伊朗的第4輪核談判延期後，美國總統川普（Donald Trump）揚言對伊朗石油買家實施二級制裁，油價今天應聲上漲近2%。
路透社報導，布倫特原油期貨收漲1.07美元或1.8%，報每桶62.13美元；美國西德州中級原油期貨收漲1.03美元或1.8%，報每桶59.24美元。
川普表示，一切購買伊朗石油或石化產品的行為都必須停止，而且向伊朗購買這類產品的任何國家或個人都將立刻受到二級制裁。
川普是在談判延期後發表上述評論；此輪談判原定3日在義大利羅馬舉行，以討論伊朗的核計畫。
一名伊朗高階官員告訴路透社，新談判日期將視美方態度來決定。
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