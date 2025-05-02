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微軟、Meta財報助攻 美股收紅

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

科技巨擘微軟（Microsoft）及臉書（Facebook）母公司Meta繳出亮眼財報，有助抵銷揮之不去的經濟疑慮，華爾街股市主要指數今天收高。

道瓊工業指數上漲83.60點或0.21%，以40752.96點作收。

標準普爾500指數上揚35.08點或0.63%，收5604.14點。

科技股那斯達克指數勁揚264.40點或1.52%，收17710.74點。

費城半導體指數上漲17.58點或0.42%，收4247.66點。

半導體 指數 科技股

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