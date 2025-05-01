彭博：美擬鬆綁阿聯AI晶片管制 Nvidia股價飆漲逾5%
彭博資訊引述知情人士說法報導，美國正評估鬆綁輝達公司（Nvidia）晶片銷往阿拉伯聯合大公國的限制，美國總統川普近日將出訪中東，屆時可能宣布開始擬定雙邊晶片協議。
消息人士透露，目前華府仍在討論阿聯和其他國家的半導體貿易規定，但商務部和白宮最近特別聚焦於協商調整阿聯人工智慧（AI）晶片管制。受這項消息影響，輝達股價1日早盤開高走高，漲幅一度達到5.5%，報114.94美元。台積電ADR大漲4.3%，AMD漲逾2%。
川普預定13-16日出訪中東，阿聯是其中一站。而拜登卸任前公布的AI晶片出口三級管制方案，正好預定5月15日上路。近來市場盛傳川普政府研擬修改此規則，改以國與國簽訂協議方式授權出口，等於進一步將AI晶片變成貿易談判籌碼。
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