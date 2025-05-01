彭博：美擬鬆綁阿聯AI晶片管制 Nvidia股價飆漲逾5%

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國正評估鬆綁輝達公司（Nvidia）晶片銷往阿拉伯聯合大公國的限制，美國總統川普近日將出訪中東，屆時可能宣布開始擬定雙邊晶片協議。

消息人士透露，目前華府仍在討論阿聯和其他國家的半導體貿易規定，但商務部和白宮最近特別聚焦於協商調整阿聯人工智慧（AI）晶片管制。受這項消息影響，輝達股價1日早盤開高走高，漲幅一度達到5.5%，報114.94美元。台積電ADR大漲4.3%，AMD漲逾2%。