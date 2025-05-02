Meta、微軟財報報喜 市場吞定心丸

臉書母公司Meta上季營收超乎預期，本季展望符合市場期待，微軟（Microsoft）上季營收與獲利同步優於預期，本季營收預估意外強勁，激勵1日早盤微軟股價漲9%，Meta漲6%，輝達漲4%，台積電ADR漲3.5%。

受惠Azure雲端事業強勁擴張，微軟在止於3月底的年度第3季營收成長13%至701億美元，經調整後每股盈餘3.46美元；Azure營收年比成長33%，高出市場預期16個百分點，帶動智慧雲端事業營收增長約21%至267.5億美元；都高於分析師預測，在美國關稅不確定性下繳出亮麗成績單。

微軟預估本季營收將介於731.5億至742.5億美元，也優於分析師預估。

以各部門來看，上季包含Office軟體的生產力與商業處理部門營收成長10%至299.4億美元，涵蓋Windows、搜尋廣告、遊戲機等的更多個人運算事業營收成長6%至133.7億美元，都優於市場預期。

Meta第1季營收成長16%到423億美元，淨利跳增35%至166.4億美元，每股盈餘6.43美元，高於分析師所料。本季營收預估將介於425億至455億美元，約略符合市場預期。