快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

Meta、微軟財報報喜 市場吞定心丸

經濟日報／ 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電

臉書母公司Meta上季營收超乎預期，本季展望符合市場期待，微軟（Microsoft）上季營收與獲利同步優於預期，本季營收預估意外強勁，激勵1日早盤微軟股價漲9%，Meta漲6%，輝達漲4%，台積電ADR漲3.5%。

受惠Azure雲端事業強勁擴張，微軟在止於3月底的年度第3季營收成長13%至701億美元，經調整後每股盈餘3.46美元；Azure營收年比成長33%，高出市場預期16個百分點，帶動智慧雲端事業營收增長約21%至267.5億美元；都高於分析師預測，在美國關稅不確定性下繳出亮麗成績單。

微軟預估本季營收將介於731.5億至742.5億美元，也優於分析師預估。

以各部門來看，上季包含Office軟體的生產力與商業處理部門營收成長10%至299.4億美元，涵蓋Windows、搜尋廣告、遊戲機等的更多個人運算事業營收成長6%至133.7億美元，都優於市場預期。

Meta第1季營收成長16%到423億美元，淨利跳增35%至166.4億美元，每股盈餘6.43美元，高於分析師所料。本季營收預估將介於425億至455億美元，約略符合市場預期。

微軟 營收

延伸閱讀

數發部「媒體議價法」牛步 學者：別拿個案當藉口

【即時短評】媒體議價法 不能永遠只聞樓梯響

稱「媒體議價法」影響關稅談判 黃彥男：不是立法好時機

微軟財報交出亮眼成績！川普關稅卻成潛在隱憂

相關新聞

Meta微軟財報激勵…史指連八升 那指收復關稅宣布後所有跌幅

兩家大型科技公司公布強勁的業績，緩解了人們對人工智慧(AI)發展在經濟動盪中放緩的擔憂，美股上漲。

Fed 6月降息 預期轉濃…外界研判下周決策按兵不動

美國上季國內生產毛額（GDP）陷入萎縮、就業市場降溫，但美國總統川普繼續高喊速速降息，連美國財長貝森特也大喊調降利率，但...

西葡大停電凸顯電網系統脆弱 台灣能源孤島學到的啟示

在4月28日發生大範圍停電後，西班牙、葡萄牙和法國南部大部分地區已恢復供電。這次停電給數千萬人帶來混亂，迄今還沒未查出確切原因，但已反映歐陸的電網非常敏感。台灣面積與比利時相當卻擁有與澳洲相同的2300萬人口，使用的是孤立的能源系統和電網，從歐陸大停電，台灣能看到什麼啟發？

日銀利率不動 日圓重貶

日本銀行（央行）在1日會議上利率按兵不動，同時延後通膨達標的時間，並下砍今、明兩年的成長展望，凸顯美國總統川普發動全球貿...

南韓對美出口下滑

南韓4月出口連續第三個月成長，但經工作天數調整後的出口小幅下滑，反映美國關稅衝擊需求，對這個貿易導向經濟體而言是令人憂心...

油價一度跌破60美元

國際油價跌跌不休，繼4月寫下近三年半以來最大單月跌幅後，1日盤中又重挫約3%，布蘭特一度跌破60美元大關。因為目前有跡象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。