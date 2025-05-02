油價一度跌破60美元

國際油價跌跌不休，繼4月寫下近三年半以來最大單月跌幅後，1日盤中又重挫約3%，布蘭特一度跌破60美元大關。因為目前有跡象顯示，美國發動的貿易戰正在傷害經濟成長和能源需求，加上石油輸出國組織與盟國（OPEC+）不畏油價疲軟，打算繼續增產。

布蘭特原油1日一度跌2.9%至每桶59.3美元，是繼4月上旬後近三年半來第二度跌破60美元大關；西德州盤中最深跌幅更達3.1%，報56.39美元。

國際油價4月表現疲弱不堪，布蘭特原油期貨累計下跌15%，西德州原油期貨下跌18%，為2021年11月以來最大單月跌幅。

兩大指標合約均急挫，因全球最大的石油生產國之一沙烏地阿拉伯發出不願透過進一步削減供應來支撐石油市場的訊號，並表示可以承受長期的低價。

Price Futures Group高級分析師佛林說：「這讓人擔心我們可能會走向另一場生產大戰。沙國是否在試圖傳達一個訊息，即他們將奪回市占？」花旗集團分析師則預估，若OPEC+決定進一步增產，布蘭特可能跌至50美元出頭甚至更低價位。

沙國推動OPEC+在5月進行一次比原訂計畫更大的增產。消息人士表示，幾個OPEC+成員國將建議在6月連二個月擴大增產力道。