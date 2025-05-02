南韓4月出口連續第三個月成長，但經工作天數調整後的出口小幅下滑，反映美國關稅衝擊需求，對這個貿易導向經濟體而言是令人憂心的跡象。

南韓產業通商資源部1日公布，4月出口比一年前成長3.7%至582億美元，寫下史上同月最高紀錄，且優於市場預期的下滑2%；進口減少2.7%至533億美元，貿易順差為48.8億美元。從地區來看，南韓4月對美國出口下滑6.8%，對中國大陸增加3.9%，對歐盟激增18.4%。

如果經過工作天數調整，南韓4月出口額不增反減0.7%，意味出口趨勢其實沒那麼樂觀，凸顯貿易戰為南韓經濟帶來的風險。美國4月起對汽車課徵25%進口關稅，受美國加徵關稅等因素影響，南韓4月對美國汽車出口萎縮16.6%，整體汽車出口也減少3.8%。

相較之下，南韓4月半導體出口大增17.2%至117億美元，是有史以來表現最強勁的4月，並寫下四個月來最大增幅，原因是記憶體價格反彈及高階晶片需求熱絡。無線通訊裝置4月出口也躍增26.5%，但電腦和顯示器面板分別下滑15.3%與7.6%。