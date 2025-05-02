快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

南韓對美出口下滑

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

南韓4月出口連續第三個月成長，但經工作天數調整後的出口小幅下滑，反映美國關稅衝擊需求，對這個貿易導向經濟體而言是令人憂心的跡象。

南韓產業通商資源部1日公布，4月出口比一年前成長3.7%至582億美元，寫下史上同月最高紀錄，且優於市場預期的下滑2%；進口減少2.7%至533億美元，貿易順差為48.8億美元。從地區來看，南韓4月對美國出口下滑6.8%，對中國大陸增加3.9%，對歐盟激增18.4%。

如果經過工作天數調整，南韓4月出口額不增反減0.7%，意味出口趨勢其實沒那麼樂觀，凸顯貿易戰為南韓經濟帶來的風險。美國4月起對汽車課徵25%進口關稅，受美國加徵關稅等因素影響，南韓4月對美國汽車出口萎縮16.6%，整體汽車出口也減少3.8%。

相較之下，南韓4月半導體出口大增17.2%至117億美元，是有史以來表現最強勁的4月，並寫下四個月來最大增幅，原因是記憶體價格反彈及高階晶片需求熱絡。無線通訊裝置4月出口也躍增26.5%，但電腦和顯示器面板分別下滑15.3%與7.6%。

南韓 美國

延伸閱讀

製造業無薪假升溫！三家通報近300人 部分業者反映將受關稅衝擊

數發部「媒體議價法」牛步 學者：別拿個案當藉口

川普逼迫新台幣匯率升值至13.3元？傳言竟是這樣來的

李在明涉違選舉法案發回重審 角逐總統對手籲退選…本人立場曝

相關新聞

Meta微軟財報激勵…史指連八升 那指收復關稅宣布後所有跌幅

兩家大型科技公司公布強勁的業績，緩解了人們對人工智慧(AI)發展在經濟動盪中放緩的擔憂，美股上漲。

Fed 6月降息 預期轉濃…外界研判下周決策按兵不動

美國上季國內生產毛額（GDP）陷入萎縮、就業市場降溫，但美國總統川普繼續高喊速速降息，連美國財長貝森特也大喊調降利率，但...

西葡大停電凸顯電網系統脆弱 台灣能源孤島學到的啟示

在4月28日發生大範圍停電後，西班牙、葡萄牙和法國南部大部分地區已恢復供電。這次停電給數千萬人帶來混亂，迄今還沒未查出確切原因，但已反映歐陸的電網非常敏感。台灣面積與比利時相當卻擁有與澳洲相同的2300萬人口，使用的是孤立的能源系統和電網，從歐陸大停電，台灣能看到什麼啟發？

日銀利率不動 日圓重貶

日本銀行（央行）在1日會議上利率按兵不動，同時延後通膨達標的時間，並下砍今、明兩年的成長展望，凸顯美國總統川普發動全球貿...

南韓對美出口下滑

南韓4月出口連續第三個月成長，但經工作天數調整後的出口小幅下滑，反映美國關稅衝擊需求，對這個貿易導向經濟體而言是令人憂心...

油價一度跌破60美元

國際油價跌跌不休，繼4月寫下近三年半以來最大單月跌幅後，1日盤中又重挫約3%，布蘭特一度跌破60美元大關。因為目前有跡象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。