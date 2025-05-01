內需、資產股 資金避風港

美國總統川普發動的貿易戰，讓全球經濟前景蒙塵，國際資金積極尋求避風港，帶動近期黃金價格向上。不過，近來部分資金也開始尋求黃金以外的避風港，內需、資產等概念股成為資金新去處。

業內專家指出，現階段美元走弱、新台幣升值的受惠族群，首推仰賴進口原物料的傳產內需業者，因為台幣購買能力轉強，因此包括鋼鐵、水泥、塑化、食品及汽車等都具備相對利基。專家指出，由於原物料採購主要考量匯率、運費及農產品價格，近期新台幣兌美元升值、購買力大增，的確對玉米、黃豆、小麥等大宗物資進口有利。

此外，資產股也是法人點名的台幣升值概念股。資產相關概念股包括中石化（1314）、遠東新、新纖、東元、南紡、台肥、南港、農林及其關係企業三陽等，都相對受到矚目。

至於營建股也是資產股的重要族群。法人表示，近期因川普關稅戰，股匯市震盪幅度大，營建業屬於內需產業，相對不受影響，且營建採完工認列入帳法，不少營建族群今年起可迎來交屋量，業績相對穩定，加上股價回檔，更有利於殖利率題材發酵。

業內人士說，長線而言，房地產仍是相對抗通膨的資金避風港，雖然黃金具備其不可替代的條件，不過，一般而言，房地等不動產會比通膨成長速度更快，也受到長線投資資金的青睞。