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美股早盤／Meta、微軟強勢拉抬！那指跳漲1.6% 帶動大盤全面上攻

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Meta、微軟的亮眼財報，激勵美股1日早盤上漲。 路透
Meta、微軟的亮眼財報，激勵美股1日早盤上漲。 路透

在經濟烏雲罩頂之際，Meta微軟的亮眼財報，消除了人工智慧（AI）熱潮降溫的疑慮，激勵美股三大指數1日早盤全面大漲。

道瓊工業指數漲230點或0.6%、標普500指數漲0.9%、科技股集中的那斯達克綜合指數跳漲1.6%。費城半導體指數漲近1%、台積電ADR漲3.3%。

根據Meta 30日公布的財報，第1季的營收比預期強勁，執行長祖克柏說，業務運作非常順利，「占據安度總體經濟不確定性的絕佳位置」，股價早盤應聲上漲近4.4%。

微軟年度第3季的營收與獲利也雙雙超越預期，Azure雲端事業的業績也十分亮眼，進一步緩解外界對科技業業績展望的疑慮，微軟股價早盤勁揚近9%。AI晶片龍頭輝達早盤股價也漲逾4%。

Argent資本管理公司投資組合經理人埃勒布魯克說：「只有少數股票真能在川普的關稅戰與貿易戰中免疫，但AI受到的影響遠低於投資人預期」。「在AI陡峭的成長曲線中，我們還處非常早期的階段，這點也適用於AI基礎設施。」

Meta 微軟 祖克柏 科技股 美股 財報

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