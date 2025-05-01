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「深呼吸一下」 美財長告訴Fed：這裡顯示了應該降息的訊號

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「應該深呼吸一下」 美財長告訴Fed：這裡顯示了應該降息的訊號

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國財政部長貝森特1日表示，美國公債市場正釋放出聯準會（Fed）應該降息的訊號。美聯社
美國財政部長貝森特1日表示，美國公債市場正釋放出聯準會（Fed）應該降息的訊號。美聯社

美國財政部長貝森特1日表示，美國公債市場正釋放出聯準會Fed）應該降息的訊號。他指出，「我們看到2年期公債殖利率現在低於聯邦資金利率，所以這是市場認為Fed應該降息的訊號」。

美國2年期公債殖利率1日早盤報3.58%左右，而聯邦資金利率為4.33%；目前Fed設定的利率區間為4.25%-4.50%。

Fed決策官員已經表示，目前還未準備降息，因為通膨仍高於2%目標，而且川普新關稅措施可能加重通膨壓力。Fed下次會議時間為5月7日，幾乎所有受訪經濟學者都預測，這次仍將按兵不動。

貝森特並重申他的預測，強調關稅引發的不確定性「光圈」，將隨著時間及貿易協議陸續敲定，而變得愈來愈窄。

他指出，儘管4月美股激烈震盪，但最終收盤價仍與3月底持平；「我認為在短期間大家應該都深呼吸一下」。

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