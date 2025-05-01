英特爾目標不變 重申2030年成為第二大晶圓代工業者
英特爾積極擴展晶圓代工領域，該公司晶圓代工服務總經理Kevin O’Buckley表示，先前提到2030年時希望成為全球第二大晶圓代工業者的目標仍不變。
O’Buckley強調，英特爾晶圓代工團隊體認到，要朝向深獲客戶信任、客戶優先的業務發展，不但擁有具備深厚的技術，也能建立非常牢固的客戶關係。他不諱言，在台灣與南韓的競爭對手都是客戶服務做得很好的公司，該公司也正在深化這方面的實力。
同時，O’Buckley也指出，英特爾晶圓代工正努力建立更廣泛的生態系網絡，包括EDA、矽智財與其他供應鏈，如此才能更加獲得客戶信任。
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