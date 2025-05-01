快訊

貴婦奈奈逃亡加拿大7年今返台投案 北檢訊後200萬交保、限制出境

大阪小學附近汽車衝撞！至少7學童受傷…嫌犯：厭倦一切 想撞死幾名小學生

日職／復仇！古林睿煬7局飆10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

英特爾目標不變 重申2030年成為第二大晶圓代工業者

經濟日報／ 記者鐘惠玲／美國聖荷西30日電
英特爾晶圓代工服務總經理Kevin O’Buckley。照片/英特爾提供
英特爾晶圓代工服務總經理Kevin O’Buckley。照片/英特爾提供

英特爾積極擴展晶圓代工領域，該公司晶圓代工服務總經理Kevin O’Buckley表示，先前提到2030年時希望成為全球第二大晶圓代工業者的目標仍不變。

O’Buckley強調，英特爾晶圓代工團隊體認到，要朝向深獲客戶信任、客戶優先的業務發展，不但擁有具備深厚的技術，也能建立非常牢固的客戶關係。他不諱言，在台灣與南韓的競爭對手都是客戶服務做得很好的公司，該公司也正在深化這方面的實力。

同時，O’Buckley也指出，英特爾晶圓代工正努力建立更廣泛的生態系網絡，包括EDA、矽智財與其他供應鏈，如此才能更加獲得客戶信任。

晶圓代工 生態 英特爾

延伸閱讀

英特爾領軍 IC 設計挺進歐美 智原、聯發科扮演雙箭頭

智原秀出18A製程測試晶片 搶美國製造商機

英特爾宣布14A已獲多家客戶有意導入 稱製程技術獲重大里程碑

英特爾晶圓代工盛會 台廠現蹤影

相關新聞

日經：川普關稅措施影響 全球汽車產量預估年減2%

最新汽車產業預測顯示，美國總統川普政府祭出的關稅措施可能導致今年全球汽車產量減少155萬輛，至8791萬輛，較去年減少2...

英特爾目標不變 重申2030年成為第二大晶圓代工業者

英特爾積極擴展晶圓代工領域，該公司晶圓代工服務總經理Kevin O’Buckley表示，先前提到2030年時希望成為全球...

擔心川普關稅衝擊 這家歐洲車廠逆勢降價轉攻這市場

擁有吉普（Jeep）、寶獅（Peugeot）等品牌的歐洲車廠Stellantis，將從5月1日起調降旗下六大品牌的日本售...

亞洲多數市場勞動節休市 日本紐澳股市收高

亞洲多數市場今天因勞動節而休市。在少數開盤交易的市場中，日本、紐西蘭和澳洲股市收盤上漲

槓上國巨！日商美蓓亞三美加碼「每股5,500日圓」 搶親芝浦電子

日本精密零件供應商美蓓亞三美1日表示，已將提議收購芝浦電子的價碼從每股4,500日圓提高至每股5,500日圓，盼藉此擊退...

嚴抓美國黃豆「洗產地」！陸聯合巴西、阿根廷建區塊鏈溯源平台

為封堵美國「洗產地」，大陸海關聯合巴西、阿根廷等主要大豆（黃豆）供應國，建了全球首個區塊鏈溯源平台。此外，大陸海關政策檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。