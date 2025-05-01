日經：川普關稅措施影響 全球汽車產量預估年減2%

最新汽車產業預測顯示，美國總統川普政府祭出的關稅措施可能導致今年全球汽車產量減少155萬輛，至8791萬輛，較去年減少2%。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，標普全球汽車（S&P Global Mobility）以美國針對進口汽車與汽車零組件疊加25%關稅，以及向中國商品課徵145%關稅為前提，於4月試算出上述數字。這項預測估計今年全球汽車產量將減少155萬輛，超越日本汽車製造商每年銷美的約140萬輛。

據估計，今年將是全球汽車產量連續第2年下滑。2024年產量下滑的主因是日本車廠因違規認證醜聞而暫停生產，該年度也是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行打亂汽車供應鏈以來，全球產量首度下降。

目前的減產主因則是美國。美國車市年需求量約1600萬輛，僅次於中國。

在美銷售的汽車近半為進口車，約30%到60%汽車零組件也是自國外進口。

川普的關稅措施預計將使美國新車銷量減少3%，北美產量則將下滑9%。

報導指，川普祭出進口車關稅已近1個月，儘管這些措施旨在創造美國就業機會，但全球貿易似乎正在遠離美國。

德國車廠奧迪（Audi）與英國品牌「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）都已決定暫停向美出口，先消化美國的庫存；德國車廠賓士（Mercedes-Benz）4月30日撤回年度盈利預測，理由是「美國關稅政策與其他國家反制措施造成高度不確定性」。

川普4月29日簽署行政命令，調降4月稍早實施的多項「疊加」汽車關稅。美國政府預期，長遠來看，車廠會將生產據點與零組件供應轉移到美國。

賓士執行長康林松（Ola Kallenius）4月30日表示，公司計劃擴大美國的產量，但這「需要耗費數年才能達成」。

許多車廠的零組件來自中國與東南亞，且高度仰賴中國供應的車用電池與稀土。日經亞洲分析，美中貿易戰恐使供應鏈碎片化，並造成貿易停滯。

美國航運數據平台Vizion指出，截至4月14日，全球海運貨櫃預約件數較去年同期下滑9.9%，其中包括汽車運量。運往美國的全球貨櫃預約件數年減22.4%；從中國運往美國的貨櫃預約件數較去年大減44.5%。

川普4月29日在密西根州發表就職百日演說，並宣稱關稅措施「將替本州與本國創造更多就業機會」。然而，底特律3大汽車製造商（Detroit Three）及其歐洲同行都已決定在美國裁員。

產業數據顯示，美國汽車業約可提供1000萬個工作機會。

日本汽車業也受到關稅波及，如馬自達（Mazda）已開始在日本招募500名自願退休員工，馬自達銷美汽車有8成仰賴墨西哥和日本生產。而日本汽車占日本對美出口總額近30%，為最大宗。

另外，全球車廠在人工智慧（AI）與自動駕駛技術等軟體方面的競爭日益激烈。標普全球汽車4月預測，今年中國汽車產量將增加1%。許多半導體設備與電子零件供應商據點都位於中國。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）1名高階主管4月22日表示：「要在美國實現半導體等專業領域的『百分之百本地化』，是不切實際的想法。」