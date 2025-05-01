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擔心川普關稅衝擊 這家歐洲車廠逆勢降價轉攻這市場
擁有吉普（Jeep）、寶獅（Peugeot）等品牌的歐洲車廠Stellantis，將從5月1日起調降旗下六大品牌的日本售價，最高調降50萬日圓（3,500美元），在電動車需求放緩和美國關稅衝擊其他市場之際，期盼拉抬該地區銷量。
日媒報導，Stellantis這波降價措施僅限於日本地區，將調降至少10款車款，平均每款降價約25萬日圓，包括愛快羅密歐（Alfa Romeo）的插電式油電混合動力車Tonale，將調降50萬日圓至662萬日圓，吉普的首款電動車Avenger也將降價30萬日圓至550萬日圓。
若以降幅來看，調降最多的則是寶獅的運動休旅車2008 GT，最新售價為401萬日圓，降幅7%。
這是Stellantis首次在日本大規模降價，儘管汽車業正面臨人力和原物料成本上漲。全球電動車普及速度放緩，讓Stellantis銷量受到衝擊，去年度全球銷量減少12%至5,415萬輛，日本地區更下滑24%至約2.5萬輛，創2022年成立日本部門以來最低。
由於Stellantis主要市場歐美的電動車銷量萎靡，加上美國關稅引發了歐美買氣降溫的擔憂，Stellantis期盼透過這波降價措施撐起日本銷量，並看好該地區還有很多成長空間。
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