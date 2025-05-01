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亞洲多數市場勞動節休市 日本紐澳股市收高
亞洲多數市場今天因勞動節而休市。在少數開盤交易的市場中，日本、紐西蘭和澳洲股市收盤上漲。
法新社報導，日本中央銀行日本銀行今天召開貨幣政策會議，維持基準利率不動，符合外界預期。消息公布後，日圓對美元匯率再度走低，帶動以出口為主的日本企業股價上揚，日股基準日經225指數今天收漲1.13%。
在其他開盤交易的市場中，紐西蘭威靈頓主要指數上漲2.06%，澳洲雪梨主要指數微漲0.24%。
包括香港和中國在內幾大亞洲市場，今天因勞動節而休市。
日本銀行下修日本經濟成長率預測，示警貿易關稅正引發全球經濟不確定性升高。
日銀指出：「包含關稅在內相關政策造成的不確定性已然升高，可能對全球企業和家庭信心，以及對全球金融與資本市場，都造成龐大衝擊。」
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