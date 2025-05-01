聽新聞
0:00 / 0:00
槓上國巨！日商美蓓亞三美加碼「每股5,500日圓」 搶親芝浦電子
日本精密零件供應商美蓓亞三美1日表示，已將提議收購芝浦電子的價碼從每股4,500日圓提高至每股5,500日圓，盼藉此擊退國巨，台日搶親大戰進一步升溫。
國巨日前將提議收購芝浦電子的價碼調升至每股5,400日圓，美蓓亞三美最新提議價碼比國巨高100日圓，美蓓亞三美計劃2日啟動公開收購程序。芝浦電子股價1日以5,890日圓收盤，過去一個月大漲逾三成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言