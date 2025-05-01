槓上國巨！日商美蓓亞三美加碼「每股5,500日圓」 搶親芝浦電子

日本精密零件供應商美蓓亞三美1日表示，已將提議收購芝浦電子的價碼從每股4,500日圓提高至每股5,500日圓，盼藉此擊退國巨，台日搶親大戰進一步升溫。

國巨日前將提議收購芝浦電子的價碼調升至每股5,400日圓，美蓓亞三美最新提議價碼比國巨高100日圓，美蓓亞三美計劃2日啟動公開收購程序。芝浦電子股價1日以5,890日圓收盤，過去一個月大漲逾三成。