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三大憂慮發酵 NVIDIA罕見遭分析師評為賣出 近兩年首見

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）股票罕見遭一名分析師評為賣出評級，為近兩年來首度遭評賣出。歐新社
輝達（NVIDIA）股票罕見遭一名分析師評為賣出評級，為近兩年來首度遭評賣出。歐新社

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）股票罕見遭一名分析師評為賣出評級，為近兩年來首度遭評賣出，原因是明年的AI支出可能放緩、美中地緣政治緊張加劇帶來威脅、以及部署輝達系統的複雜度高於傳統資料中心。

Seaport研究公司分析師高柏格（Jay Goldberg）給予輝達「賣出」評等，股價的目標價100美元，主因為安裝輝達最新硬體的難度較高，以及AI支出榮景可能會在2026年趨緩，「我們的研究案是，部署輝達系統所要求的複雜度，遠高於傳統資料中心，整體供應鏈都面臨散熱、配置以及協作的挑戰」。

同時，輝達的最大客戶群也都正尋求自行設計晶片，而且AI效益的「疑問日漸增加」，輝達的「展望已獲得充分理解，也大致反映在股價上」

他指出，AI支出可能會在2026年開始放緩，「AI或許不是『泡沫』，但可能還要多年，真實效益才會明顯浮現」，「AI今年可望表現良好，但（輝達股價）表現可能相對不如同業」。

他提出的其他風險，包括地緣政治緊張升高，尤其是美中衝突，同時「威脅輝達的成本架構、及出口到美國以外地區的能力」，但他也認為，AI的快速部署有望刺激客戶產品需求進一步加速。

高柏格的看法和華爾街共識大相逕庭，在FactSet訪調的華爾街分析師中，無人給予輝達賣出評等，平均目標價為161.59美元。在彭博資訊追蹤的輝達分析師中，88%評為買進，11%評級約等同持有，Seaport是唯一評為賣出的機構。

輝達股價4月30日小跌0.1%至108.92美元，但盤後因為Meta上修資本支出展望，而暴漲3.7%。

高柏格也給予英特爾（Intel）股票「賣出」評級，指稱該公司「還在努力求生」，不只個人電腦（PC）市占被超微（AMD）蠶食，資料中心市占也在流失，英特爾「沒有AI策略，大規模資料中心支出都轉向」輝達。

他同時給予博通（Broadcom）股票「買進」評等，因為該公司也是AI熱潮的受益者，但「展望還沒被華爾街充分理解，也未反映在股價上」，「若輝達的市占因為超大規模客戶的內部晶片設計而下滑，博通將藉由幫助生產那些晶片而賺進大錢」。

NVIDIA 分析師 客戶 華爾街

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