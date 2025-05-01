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特斯拉董事長急澄清 沒有尋找新CEO來取代馬斯克

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

特斯拉（Tesla）董事長丹賀姆（Robyn Denholm）周四表示，稍早傳出有關董事會成員接洽獵才公司，尋找接替馬斯克執行長職位人選的報導「完全不實」。

丹賀姆補充說，董事會對馬斯克持續「執行未來令人興奮的成長計畫」的能力充滿信心。

此前，華爾街日報在周三引述知情人士說法報導，特斯拉董事會正式啟動尋找執行長馬斯克繼任人選的計畫，大約一個月前聯繫了幾家獵才公司，當時投資人擔心馬斯克把太多時間投入在協助美國政府削減成本。就在同時間，董事會成員告訴馬斯克，他必須花更多時間在特斯拉上，而馬斯克並未反駁。

不過，馬斯克上周曾在特斯拉財報會議上表示，從5月開始，他將「大幅」減少在美國政府的相關工作，並且把更多注意力放在特斯拉。

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