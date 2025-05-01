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村田製作所財測黯淡 股價暴跌18%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
被動元件大廠村田製作所預期全年獲利將下滑，並警告關稅的衝擊還沒完全顯現。路透
被動元件大廠村田製作所預期全年獲利將下滑，並警告關稅的衝擊還沒完全顯現。路透

被動元件大廠村田製作所預期全年獲利將下滑，並警告關稅的衝擊還沒完全顯現，拖累股價1日盤中重挫18%，為25年來最大盤中跌幅，且一度跌到五年來最低。

村田製作所上季淨利為325億日圓（2.27億美元），遠低於分析師平均預期的485億日圓，並且預期截至明年3月底止的全年淨利將減少24%，主因為汽車和智慧手機零組件需求疲軟，以及美國總統川普的廣泛關稅政策，同時日圓走強也對財測造成壓力。

村田製作所社長中島規巨表示，最新財測還沒計入美國關稅對供應鏈或市場環境的衝擊，該公司主要著眼對智慧手機整體需求的影響，「需求每低於我們的預測1個百分點，就意味著營收減少50億日圓」。村田製作所計畫提高資本支出50%至2,700億日圓，持續分散生產基地的地域分布。

Pelham Smithers合夥公司分析師史密瑟表示，村田製作所今年業績可能「遠糟於」預測，儘管該公司在人工智慧（AI）伺服器榮景表現良好，但現在出現問號。SMBC日興證券分析師團隊也說，基於村田製作所的計畫並未完全計入關稅的下行風險，給了投資人今年苦痛將加重的印象。

分析師 大盤 美國

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