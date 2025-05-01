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特斯拉尋找接班人？WSJ曝馬斯克分身乏術 董事會已啟動尋才計畫

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

華爾街日報報導，特斯拉內部人士透露，在公司股價走跌、業績大幅下滑的同時，執行長馬斯克（Elon Musk）將心力放在白宮事務，讓董事會不得不開始認真考慮尋找下一任接班人。約在1個月前，特斯拉董事會已與多家獵才公司接觸，展開正式的尋人程序。

消息人士指出，近來公司內部緊張情勢升高，銷售與利潤快速下滑，馬斯克則花大量時間待在華府，協助美國總統川普主導聯邦政府大幅削減開支。針對這一狀況，董事會已在上月與馬斯克會面，明確要求他必須回歸特斯拉本業，並公開表態。據悉馬斯克當時並未反對。

上周特斯拉公布第一季獲利大減71%，馬斯克隨即在法說會上表示：「從下個月開始，我會將更多時間投入特斯拉。」

儘管馬斯克本人也是董事之一，但目前尚不清楚他是否知曉這項接班人計畫，或他的新承諾是否對尋才程序造成影響。熟悉情況的人士表示，董事會已將焦點縮小至一家主要獵才公司，目前繼任計畫的具體進度仍不明朗。

馬斯克一手創建的特斯拉，在他主導下已經走過近20年。他雖於2018年卸下董事長職務，卻仍持續主導公司的願景與發展。

他也多次對內部及外界抱怨，雖持有約13%股分，卻已7年未從公司領薪。目前董事會已成立特別薪酬委員會，專責處理其待遇問題。

特斯拉只是馬斯克旗下5家公司的其中之一，據內部資料顯示，僅特斯拉就有超過20位高階主管直接向他匯報。在川普勝選後，馬斯克大多時間待在華府，周末則常駐佛州海湖莊園，與公司員工與董事多以視訊溝通。

特斯拉 華府 馬斯克

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