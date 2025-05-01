油價重挫逾3%全月跌15% 沙國計劃增產搶市 金價收跌

國際油價周三（30日）重挫超過3%，整個4月寫下近三年半以來最大單月跌幅。沙烏地阿拉伯表示將增加原油產量並擴大市占，而全球貿易戰則削弱了燃料需求前景；金價小幅收跌，但跌幅收斂，在美國第1季國內生產毛額（GDP）數據弱於預期之後，市場擴大押注聯準會降息。

油價重挫逾3%

布蘭特原油7月期貨大跌2.22美元，跌幅3.5%，報每桶61.06美元；西德州原油6月期貨跌2.21美元，跌幅3.66%，收58.21美元，為2021年3月以來最低結算價。

本月，布蘭特原油期貨下跌15%，西德州原油期貨下跌18%，為2021年11月以來最大單月跌幅。

兩大指標合約均急挫，因全球最大的石油生產國之一沙烏地阿拉伯發出不願透過進一步削減供應來支撐石油市場的訊號，並表示可以承受長期的低價。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說：「這讓人擔心我們可能會走向另一場生產大戰。沙國是否在試圖傳達一個訊息，即他們將奪回自己的市占？我們將等著觀察。」

本月稍早，沙國推動OPEC+在5月進行一次比原訂計畫更大的增產。消息人士上周表示，幾個OPEC+成員國將建議在6月連續第二個月擴大增產力道。該組織將於5月5日開會討論增產計畫。

金價收跌 降息希望推動金價收窄跌幅

現貨金價下跌0.87%，報每英兩3,288.71美元，下跌0.87%，稍早一度下跌逾1%，但4月為連續第四個月收漲，漲幅接近6%。

美國黃金期貨收低0.4%，結算價報3,319.10美元。

數據顯示，美國第1季GDP年化後繼比萎縮0.3%，企業在川普政府關稅生效之前急於進口商品。

獨立金屬交易商Tai Wong表示：「黃金仍然充滿信心地處於牛市，今天的數據暗示聯準會首次降息的路徑更加容易，這應該對黃金有利。他補充說，鑒於近期金價大漲至3,500美元，可能會橫盤整理一段時間。

現貨白銀下跌1%，至每英兩32.64美元；白金下跌1.2%，至965.30美元；鈀金上漲0.3%，至937.75美元。