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歐洲50多個業界團體聯名 籲英歐碳市場整合

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導

歐洲超過50家企業與商業團體呼籲英國歐盟，應在即將舉行的峰會上展開談判，討論連結雙方碳市場的可能性。這些團體表示，此舉將有助於替消費者降低成本。

路透社報導，英國與歐盟的領袖們將於5月19日舉行峰會，英國尋求與歐盟強化安全、執法、移除貿易壁壘等層面的合作。

歐盟與英國的排放交易系統（ETS）均對發電廠及其他相關產業實體就每噸碳排課費用，做為減排並達成氣候目標的一環。

路透社所掌握一封由跨國石油公司Equinor、德國電業與天然氣萊茵集團（RWE）、沃旭能源（Orsted）等企業的聯署信中說：「歐盟與英國雙方排放交易系統若能連結，能讓兩邊的碳價整合，同時避免競爭性扭曲，防止碳逸漏並減少雙邊消費者的成本。」

連結雙邊的排放交易系統還可能意味英國能免於歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的罰則。歐盟將從2026年起對輸往歐盟的鋼鋁、水泥、肥料、電、氫等課碳排費。

能源業者之前警告，CBAM的設計機制恐讓英國輸往歐盟的清潔再生發電被課額外成本。

目前英國系統的碳價約在每公噸48英鎊（約新台幣2050元），低於歐盟系統的每噸66歐元（約新台幣2397元）。

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