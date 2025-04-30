國際油價恐寫2021年11月來最大單月跌幅 前景堪憂

國際油價或將寫下2021年11月以來單月最大跌幅，因為目前有跡象顯示，美國發動的貿易戰正在傷害經濟成長和能源需求，加上石油輸出國組織與盟國（OPEC+）已放寬供應限制。

彭博資訊報導，布蘭特原油期貨價格4月30日盤中跌至每桶63.48美元，本月合計跌逾15%。而西德州中級原油（WTI）更跌至低於每桶60美元。

原油價格4月持續下跌，觸及四年來最低點，主因是美國總統川普全面的關稅措施，特別是對其最大進口來源國中國實施高關稅，已使能源消費前景轉趨黯淡。

在供給方面，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）已放寬產量管制。摩根大通示警，OPEC+可能在下周會議加快既定增產計畫。

路透4月30日公布一則調查，受訪的40位經濟學者及分析師表示，預期今年布蘭特原油平均價格為每桶68.98美元，低於3月時預估的每桶72.94美元。對美國原油平均價格的預測則是每桶65.08美元，也低於上月預測的69.16美元。

盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管韓森（Ole Hansen）說，「原油價格將陷入兩難局面：一方面受經濟放緩憂慮與OPEC+增產的壓力，另一方面則受到制裁以及低油價抑制高成本產油商產量成長的支撐」。

路透調查分析師目前預期，今年原油需求增長為每日86萬桶；而國際能源總署（IEA）已下修該數據至每日73萬桶，OPEC也已調降需求增長預估，為每日130萬桶。

分析師也表示，若OPEC+按計畫加快增加原油供給，也將拖累油價。知情人士告訴路透，一些OPEC+成員國預計在5月5日召開會議，將建議該組織在6月繼續加速增產，這將是連續第兩個月加速增產。