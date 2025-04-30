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黃仁勳：中國科技緊追在後 盼川普調整AI晶片出口法規
輝達公司（Nvidia）執行長黃仁勳30日表示，希望川普政府調整出口人工智慧（AI）晶片的法規，好讓美國企業能從AI未來商機獲得更多效益。
黃仁勳接受新聞媒體訪問時說：「我們需要在全球加速推廣美國AI技術，政府政策及獎勵確實需要提供協助。」
黃仁勳也警告，中國大陸正逐漸發展成難以對付的科技競爭對手，並特別點出已進軍AI晶片設計領域的華為。黃仁勳說：「中國大陸並未落後，他們領先我們嗎？中國大陸緊追在我們後頭，差距非常、非常小。」
另一方面，黃仁勳也強調，相信美國能在國內生產晶片。
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