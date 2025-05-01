歐洲三大銀行 第1季營收意外激增

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普的關稅措施激起市場狂瀾，讓瑞銀、法興、巴克萊三家歐洲大型銀行意外受惠，第1季營收激增，獲利皆優於預期。

瑞銀集團（UBS）市場部門首季營收暴增32%至25億美元，創新高紀錄。法國興業銀行（SocGen）交易營收成長11%至17.6億歐元。巴克萊上季交易營收躍增16%至27億英鎊，其中股票交易營收進帳9.63億英鎊，固定收益和外匯交易帶進17億英鎊。

川普1月重返白宮以來，變化莫測的關稅政策左右全球股、債、匯市漲跌，市場波動加劇讓這些投資銀行賺飽交易營收。瑞銀4月30日說：「市場對最新發展可能依然敏感，無論是正面或負面，可能導致波動率進一步竄升。」

交易部門表現優異，協助這三家銀行第1季獲利全面超越預期，抵銷同期企業併購活動降溫的影響。

瑞銀第1季淨利17億美元，優於分析師預估的13億美元，但較去年同期的18億美元下滑。整體營收持平在126億美元。

法興上季淨利倍增至16億歐元。巴克萊首季獲利從一年前的16億英鎊擴增至19億英鎊，也優於預期。

這三家銀行第1季財報大放異彩，呼應華爾街大型銀行趁市場波動大賺一波的表現。摩根大通、高盛、摩根士丹利、美國銀行和花旗集團，上季交易營收總計將近370億美元。

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