墨比爾斯緊抱95%現金

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

有「新興市場教父」之稱的投資人墨比爾斯（Mark Mobius），目前選擇將旗下基金的大部分資金配置在現金上，因應美國川普發動的關稅戰。他認為貿易相關的不確定性，最長很可能會持續六個月。

墨比爾斯在彭博電視30日的訪談中說：「在這個階段，現金為王。所以我基金裡的錢，95%是現金。現在，我們需要抱緊現金，準備好，等待適當時間再行動。」

墨比爾斯這位投資老將，已經投資新興市場大約30年。他表示，一些新興國家，例如印度，在這樣的環境中將會有好的表現，「但是我們必須等待，直到所有的狀況都平衡，不確定性穩定下來再說」。

雖然許多華爾街的基金經理和策略師已轉向防禦性配置，但墨比爾斯的現金部位如此之高，仍顯得有些極端。

墨比爾斯認為，只有在貿易談判進行經過四到六個月之後，投資人才能夠據以評估市場的機會。墨比爾斯強調，他自己將會抱著這麼多現金，「超過三到四個月」，再視機會開始部署一些基金的投資標的。

投資人 新興市場 美國

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