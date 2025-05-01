三星看不清前景 不發財測

三星電子放棄對本季提出業績展望，並警告美國的關稅政策可能衝擊智慧手機在內主力產品的需求，半導體業務今年也面臨更大不確定性。為因應關稅政策，三星表示考慮轉移電視和家電產品的生產基地。

三星電子4月30日表示，晶片事業第1季獲利優於預期，反映大陸客戶在美國關稅生效前積極拉貨。受到AI伺服器需求帶動，以及部分客戶在關稅暫緩實施後加速下單，第2季晶片需求預料仍將穩健。

不過三星也提醒，因部分客戶提前拉貨，可能導致今年下半年需求下滑。而近期全世界貿易情勢緊張，加上經濟成長趨緩，造成總體經濟不確定性增加，故難以預測未來的業務表現，所以三星決定不發財測。

三星記憶體事業部副總裁金在俊在法說會上表示：「由於主要國家近來調整關稅政策，加上AI晶片出口管制趨嚴，我們認為下半年需求的不確定性正在上升。」

上季三星整體營業利益小增1.2%至6.7兆韓元（約合46.8億美元），與初估值一致，晶片事業營業淨利為1.1兆韓元（約7.67億美元），較去年同期下滑42%，營收則降至25.1兆韓元，大致符合市場預期；行動裝置與網路事業營業利益為4.3兆韓元，較去年同期成長23%，創四年新高，反映搭載AI功能的新一代Galaxy S旗艦機銷售表現強勁。

至於第1季資本支出為12兆韓元，較上季減少5.8兆韓元，其中半導體部門占10.9兆韓元，顯示器部門為500億韓元。

三星電子解釋：「由於採取彈性投資策略，記憶體投資較上季減少，但針對未來技術與先進製程的投入仍持續進行。」「晶圓代工業務因應市況和投資效率縮小規模，顯示器方面則因8.6代產線投資告一段落，支出同步下滑。」

由於向輝達（NVIDIA）供應高頻寬記憶體（HBM）晶片進展落後SK海力士，三星轉而倚賴大陸市場銷售這類產品。

Susquehanna分析師侯塞尼指出，三星本季營業利益優於預期，部分原因在於客戶在新一輪關稅上路前提前拉貨，三星目前受惠於來自非輝達客戶的中低階AI晶片需求，但這類需求可能難以持續。

彭博分析師指出，三星若要推升HBM銷路，恐需增加對非陸客戶的出貨，美方祭出的出口管制在第2季仍會對營收構成壓力，而從最新公布的業績來看，這些管制第1季已造成明顯衝擊。

三星目標是在第2季提高12層堆疊的新款HBM晶片出貨量，但若無法取得輝達對所謂HBM3E 12H晶片的認證，HBM出貨量恐難追上SK海力士。