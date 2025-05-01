川普貿易戰衝擊 美Q1經濟成長率意外萎縮0.3% 三年首見

美國上季經濟陷入萎縮，是三年來首見，反映企業為避開較高關稅大舉進口商品，以及消費者支出走軟的影響，凸顯總統川普關稅政策的衝擊。歐元區上季經濟則意外加速成長，但從歐美捲入貿易戰、歐元大幅升值及企業信心惡化來看，前景也難以樂觀。

美國商務部經濟分析局4月30日公布的初步數據顯示，第1季國內生產毛額（GDP）年化後比前一季萎縮0.3%，不如路透訪調經濟學家預估的成長0.3%，和去年第4季成長2.4%相比更是天差地遠；這是2022年第1季以來，美國經濟首度陷入萎縮。

根據報告，淨出口上季導致GDP成長率減損近5個百分點，是史上最高紀錄；貢獻三分之二GDP的消費者支出成長1.8%，增幅是2023年中以來最小。企業設備支出則在飛機和電腦帶動下締造2020年以來最高成長率，成為報告唯一亮點。物價方面，美國第1季核心個人消費支出（PCE）物價指數上漲3.5%，漲幅大於市場預期的3.1%。

企業趕在全面關稅生效前採購商品帶來的影響，在這項GDP數據展露無遺。展望未來，許多經濟學家預期關稅上升將衝擊供給並對企業構成挑戰，需求也會隨著物價上漲而降溫。

目前市場預期美國經濟明年墜入衰退的機率逼近五成，消費者也對關稅將衝擊勞動市場愈來愈感到焦慮。ADP研究所同日公布的「小非農」數據顯示，美國民間部門4月就業人數僅增加6.2萬人，寫下九個月來最小增幅，似乎就反映出經濟充滿不確定性已導致勞工需求日益下滑。

歐盟統計局同日也公布，歐元區第1季GDP比前三個月意外成長0.4%，成長率是去年第4季兩倍，分析師原本預估成長率會維持在0.2%。從國家來看，德國和法國第1季經濟雙雙重返成長，成長率分別是0.2%與0.1%；義大利成長率達到0.3%，高於預期。

愛爾蘭上季經濟成長3.2%，主要反映大型外國企業商業活動帶來的助益，這些業者將總部設在愛爾蘭是為了避稅。如果剔除愛爾蘭，歐元區上季經濟成長率可能接近市場預估。