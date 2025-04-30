Fed何時降息？美Q1 GDP萎縮 市場估6月經濟更弱時才會出手
美國上季國內生產毛額（GDP）萎縮，但交易者估計聯準會（Fed）下周會議將按兵不動，等到6月經濟更明顯減弱時才會動手，估計到年底為止利率將調降4碼、共1個百分點。
路透報導，Fed預定在5月6、7日召開利率會議，外界幾乎一致預料利率將維持不變。目前聯邦政策利率的期貨合約仍顯示，Fed到6月才會降息，總計將降息4碼，屆時利率將從當前的4.25%~4.5%、降至3.25%~3.5%。
美國商務部經濟分析局30日公布，第1季GDP年率萎縮0.3%，主要是美國企業趁川普關稅上路前，搶先拉貨。與此同時，消費者開支增幅為1.8%，低於去年第4季的攀升4%。
Fed官員表示，關稅料提高物價、並導致就業市場放緩，這是棘手難題，Fed無法同時解決兩個問題。
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