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商船三井財測拖累日航運股齊跌 分析師：前景恐比預期黯淡！

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
日本商船三井（Mitsui OSK Lines）財測不如預期，拖累日本航運股30日股價盤中一度大跌。路透
日本商船三井（Mitsui OSK Lines）財測不如預期，拖累日本航運股30日股價盤中一度大跌。路透

日本商船三井（Mitsui OSK Lines）30日發布2026會計年度的財測，遠遜於市場預期，股價應聲重挫，也拖累日本其他航運股大跌，加劇外界對美國總統川普關稅措施對航運業衝擊的憂慮。

彭博資訊報導，商船三井30日公布上季財報，並預期2026年度的營業利益為1,000億日圓（7億美元），遠不如分析師預估的1,475億日圓，拖累股價在東京時間午時左右一度重挫16%，跌幅為2011年3月以來最大。後來跌幅略有收斂，終場收跌10.1%。

日本郵船（Nippon Yusen）和川崎汽船（Kawasaki Kisen Kaisha）等日本其他航運業者，股價聞訊也一度跌約10%。這三家業者30日股價盤中表現，為日經225指數企業中最差。

商船三井表示，美國關稅政策料將使海運活動放緩，可能對巴拿馬極限型貨船（Panamax）和較小型貨船費率造成下行壓力。

彭博行業研究（BI）分析師指出，「市場仍不確定貿易戰對航運業獲利的影響」，「但（商船三井）財測顯示前景可能比預期還黯淡」。他預期，貿易戰和「航運供需差距持續擴大」，將使貨櫃即期運價在未來幾個月進入修正。

分析師 川普 日本 美國 航運股 關稅

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