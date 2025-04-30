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美股早盤／美Q1經濟負成長！道瓊大跌逾700點 AI市場寵兒沒逃過

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國第1季經濟驚見負成長，美股道瓊早盤大跌逾700點。美聯社
美國第1季經濟驚見負成長，美股道瓊早盤大跌逾700點。美聯社

美國總統川普以貿易為首的政策改變重創企業信心之際，美國剛出爐的第1季經濟成長數據呈現負成長，導致美股三大指數30日早盤全面下跌。道瓊工業指數下跌逾700點，或1.9%；標普500和那斯達克綜合指數分別跌1.7%和2.3%；費城半導體指數跌2.5%；台積電ADR跌1.2%。

美國商務部30日表示，第1季國內生產毛額（GDP）年化後比前季萎縮0.3%，不如道瓊預期的成長0.4%，更不如前一季的成長2.4%，是2022年第1季以來美國經濟首度陷入萎縮。隨著企業趕在川普貿易戰前增加存貨，美國上季進口暴增41%，嚴重拖累GDP成長。

另一份來自ADP研究所的數據也暗示經濟放緩，民間部門4月就業人數成長放緩，只增加了6.2萬人，遠低於道瓊預期的12萬人。

在GDP數據發布後，川普在自家社群平台Truth Social上發文，將股市和經濟表現不佳怪罪為前總統拜登的「遺毒」（Overhang），與關稅無關，並表示成長「將要花上一些時間」。

AI市場寵兒輝達（Nvidia）則受到美超微大跌18.8%拖累，早盤下跌3.8%。美超微29日盤後發表財報不如市場預期，引發了對AI伺服器需求放緩的疑慮。

川普 指數 美國 美股 美超微 輝達

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