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川普威脅吞併格陵蘭…丹麥人抵制美國品牌 可口可樂銷量下滑

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
川普及其團隊多次揚言吞併格陵蘭，引發丹麥民眾怒火，影響美國飲料品牌可口可樂（Coca-Cola）在該國的銷量。圖為美國副總統范斯（JD Vance）上月造訪格陵蘭。路透
川普及其團隊多次揚言吞併格陵蘭，引發丹麥民眾怒火，影響美國飲料品牌可口可樂（Coca-Cola）在該國的銷量。圖為美國副總統范斯（JD Vance）上月造訪格陵蘭。路透

川普及其團隊多次揚言吞併丹麥自治領土格陵蘭，引發丹麥民眾怒火，甚至影響美國飲料品牌可口可樂（Coca-Cola）在該國的銷量。

英國每日電訊報報導，可口可樂在丹麥的裝瓶廠商、啤酒大廠嘉士伯（Carlsberg）表示，丹麥消費者抗議川普，使可口可樂在丹麥的銷量「略有下滑」。

嘉士伯執行長奧魯普-安德森（Jacob Aarup-Andersen）說：「（丹麥）消費者對美國品牌出現某種程度的抵制行為......且在很大程度上，這是我們所見有此現象的唯一市場。」

美國總統川普曾多次威脅拿下格陵蘭掌控權，不是買下這座島嶼，就是以武力奪占；這番言論在丹麥引發眾怒。

美國副總統范斯（JD Vance）上月造訪格陵蘭時，曾指丹麥當局「沒對格陵蘭人民做什麼好事」，為兩國關係再添裂痕。他先前也曾指控丹麥「不是（美國的）好盟友」，儘管上千名丹麥軍隊成員前往伊拉克及阿富汗，許多人客死異鄉。

奧魯普-安德森說，這讓販售相似產品的丹麥當地小品牌，蠶食美國競爭對手的市占。但對整體銷售的影響則「並不劇烈」。在丹麥連鎖超市Rema 1000裡，本國品牌Jolly Cola的銷售較去年同期攀升了13倍。當地媒體表示，如Coop及Fleggaard等當地超市，對丹麥品牌可樂的需求也顯著增加。

可口可樂甫公布最新財報，由於關稅帶來不確定性，加上消費者情緒不振，第1季營收下滑2%至111億美元。但可口可樂公司表示，預期關稅影響將可控，因其全球大多數的裝瓶業務都由在地運營。

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丹麥 可口可樂 川普 格陵蘭 美國 范斯

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