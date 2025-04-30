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川普首份GDP成績單出爐 美Q1經濟萎縮0.3%為3年來首見

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川普首份GDP成績單出爐 美Q1經濟萎縮0.3%為3年來首見

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國上季經濟陷入萎縮，是三年來首見，凸顯總統川普關稅政策帶來的衝擊。路透
美國上季經濟陷入萎縮，是三年來首見，凸顯總統川普關稅政策帶來的衝擊。路透

受企業為避開較高關稅大舉進口商品影響，美國上季經濟陷入萎縮，是三年來首見，凸顯總統川普關稅政策帶來的衝擊。

美國商務部經濟分析局30日公布的初步數據顯示，第1季國內生產毛額（GDP）年化後比前季萎縮0.3%，不如路透訪調經濟學家預估的成長0.3%，和去年第4季成長2.4%相比更是天差地遠；這是2022年第1季以來，美國經濟首度陷入萎縮。

另一方面，ADP研究所同日公布，民間部門4月就業人數增加6.2萬人，增加人數低於市場所有預估，寫下去年7月、也就是九個月來最小增幅。

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