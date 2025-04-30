歐元區首季GDP較前季成長0.4%優於預期 與美方預先採購有關
儘管美國總統川普（Donald Trump）關稅措施帶來不確定性，根據今天公布的官方數據，歐元區今年首季經濟成長率達0.4%，優於預期。
法新社報導，歐洲聯盟（EU）統計當局公布，20國組成的歐元區今年1至3月國內生產毛額（GDP）較前季成長0.4%，優於彭博（Bloomberg）分析師預測的成長0.2%。
不過，這次優於預期的經濟數據，似乎與美國方面在川普關稅正式生效前的大量預先採購有關。
專家認為，全年經濟前景仍然黯淡。
川普4月2日宣布對大部分歐洲商品加徵20%關稅，雖然隨後宣布暫緩90天，但全球範圍內仍保留10%的關稅。如果布魯塞爾與華盛頓無法達成協議，較高的關稅將會生效，進而引發混亂，並為歐洲帶來痛苦的貿易戰。
此外，川普政府對鋼鋁與汽車進口加徵的25%關稅仍然維持不變。
全球貿易緊張情勢仍可能在2025年帶來更多困難，甚至導致經濟近乎停滯。
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