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展現信心！特斯拉內部人士大舉敲進自家股票 終結高層買盤乾旱

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉董事傑比亞大舉敲進自家公司股票。路透
特斯拉董事傑比亞大舉敲進自家公司股票。路透

短租住宿平台Airbnb共同創辦人、目前擔任特斯拉董事的傑比亞（Joe Gebbia）揭露，已買進總額102萬美元的特斯拉股票，每股均價為256.3美元、合計敲進4,000股。

此舉意味著特斯拉在經歷近五年的高層買盤乾旱期後，終於再度迎來內部人士的積極動作。為此，特斯拉執行長馬斯克在自己的X帳號發文盛讚傑比亞「真棒」。

內部人士買進自家公司的股票，常被視為具高度參考價值的信心指標。這項行動象徵管理階層對未來抱持信心，願意以自身財富力挺公司前景。

特斯拉上周發布第1季財報，儘管業績不如市場預期，且並未說明何時出貨量會回升，但仍重申幾項重要時程，包括「無監督全自動輔助駕駛（Unsupervised FSD）」6月上線、平價新車有望於上半年問世，以及無人計程車「Cybercab」預計2026年登場。馬斯克也表示，5月之後他將優先聚焦於特斯拉，而非政府效率部。

這已足以點燃市場熱情，特斯拉股價在過去五個交易日累計大漲14%，至292美元。

另一方面，特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）29日再度賣出自家股票，共出脫112,390股，套現逾3,200萬美元。過去六個月來，她合計賣出價值1.5億美元的特斯拉股票。electrek指出，丹賀姆如今已出清她手上大多數特斯拉持股，如果到了今年底她還是該公司的董事成員，會讓人很驚訝。

Airbnb 特斯拉 財富 馬斯克

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