微軟衝刺歐洲資料中心事業 拚兩年容量擴增四成
微軟30日宣布，計劃未來兩年提高歐洲資料中心容量40%，藉此壯大歐洲雲端及人工智慧（AI）事業版圖。
根據微軟在自家網站發布的歐洲數位承諾，微軟將在歐洲16個國家拓展資料中心事業，如果把新容量和最近打造的容量相加，2027年歐洲資料中心容量將達到2023年兩倍以上，這項計畫將使歐洲大陸擁有雲端事業的資料中心達到200多座。
微軟說：「如同電力和過去其他通用技術，AI及雲端資料中心是工業化下一個階段。」
另一方面，微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，微軟必要時將訴諸法院以保護歐洲客戶使用該公司服務的管道，試圖向歐洲保證美國總統川普無法封鎖重要技術。
川普對跨大西洋安全聯盟的長期承諾充滿不確定性，他是否可能封鎖取得美國技術的管道，藉此累積與歐洲協商的籌碼，也仍不得而知。微軟表示，將挑戰任何停止提供歐洲客戶雲端服務的政府命令，作法包括訴諸法院。
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